Руководитель функционирующего в Нидерландах Азербайджано-турецкого о общества культуры Ильхан Ашкын организовал шествие от центральной станции Den Haag до расположенного в Гааге Международного суда.

В Турецком доме в Нью-Йорке состоялось мероприятие под названием Remembrance of Khojaly: A Tribute through Music and Art, посвященное жертвам Ходжалинского геноцида. Был показан снятый медиагруппой ELTV совместно с Азербайджанским центром искусства и культуры «Вэтэн» короткометражный фильм History of Azerbaijan.

Мероприятие Remember Khojaly в память жертв Ходжалы было проведено и в Хьюстоне. На церемонии, организованной Ассоциацией городов-побратимов Хьюстон-Баку и функционирующим при ней Aзербайджанским центром, член Палаты представителей Техаса Джарвис Джонсон сообщил о подписании им декларации в связи с Ходжалинским геноцидом, которая будет вручена руководителю диаспорской организации.

В Чикаго провели международную научную конференцию на тему «Глобальный диалог: последствия Ходжалы - воспоминания и устремления». Она была организована Азербайджанским центром по среднезападным штатам Америки (ACMA), функционирующим в штате Иллинойс.