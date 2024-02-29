03:45

Азербайджанцы мира различными мероприятиями почтили память жертв Ходжалинского геноцида 32-я годовщина Ходжалинского геноцида была отмечена азербайджанскими диаспорскими организации во многих странах мира различными мероприятиями. В рамках агитационно-пропагандистской кампании «Справедливость к Xoджалы», проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, диаспорские организации довели до мировой общественности правду о Ходжалы, провели различные мероприятия.

При организации Совета азербайджанцев Польши и Дома Азербайджана в Варшаве память жертв Ходжалинского геноцида была почтена во время литургической службы церкви Evangelist Lukas. Священник Ян Попиэль проинформировал более 250 прихожан о Ходжалинской трагедии и ее жертвах. Для обстоятельного информирования местного населения о геноциде перед церковью была организована фотовыставка. В Германии перед Кельнским собором проведена акция, посвященная 32-й годовщине Ходжалинского геноцида. В ходе акции, организованной Центром азербайджанцев Европы, было подчеркнуто, что Xoджалинский геноцид – не единственный акт геноцида, совершенный aрмянами на протяжении истории, озвучены лозунги на немецком и азербайджанском языках для признания этой резни как акта геноцида. Участники мероприятия демонстрировали на акции информационные плакаты, отражающие армянский вандализм, жителям города были розданы изданные на немецком и английском языках книги, флаеры, брошюры. В парке Dag Hammarskjоld Plaza недалеко от штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке организовали фотовыставку, посвященную памяти жертв Ходжалинского геноцида. В рамках информационной акции, проведенной «Альянсом Америка-Азербайджан», представили фотоснимки, отражающие учиненный в Карабахе армянский вандализм, преступления против человечности.

Руководитель функционирующего в Нидерландах Азербайджано-турецкого о общества культуры Ильхан Ашкын организовал шествие от центральной станции Den Haag до расположенного в Гааге Международного суда. В Турецком доме в Нью-Йорке состоялось мероприятие под названием Remembrance of Khojaly: A Tribute through Music and Art, посвященное жертвам Ходжалинского геноцида. Был показан снятый медиагруппой ELTV совместно с Азербайджанским центром искусства и культуры «Вэтэн» короткометражный фильм History of Azerbaijan. Мероприятие Remember Khojaly в память жертв Ходжалы было проведено и в Хьюстоне. На церемонии, организованной Ассоциацией городов-побратимов Хьюстон-Баку и функционирующим при ней Aзербайджанским центром, член Палаты представителей Техаса Джарвис Джонсон сообщил о подписании им декларации в связи с Ходжалинским геноцидом, которая будет вручена руководителю диаспорской организации. В Чикаго провели международную научную конференцию на тему «Глобальный диалог: последствия Ходжалы - воспоминания и устремления». Она была организована Азербайджанским центром по среднезападным штатам Америки (ACMA), функционирующим в штате Иллинойс.

B американских городах Вашингтон, Нью-Йорк, Атланта и Хьюстон, в британских Лондоне и Эдинбурге проведена широкая информационная акция в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида. В ходе акции автомобили с установленными на них LED экранами, отражающими ходжалинские события, передвигались по многолюдным центральным улицам городов. На LED экранах демонстрировались флаг, карта Азербайджана, имена и портреты жертв Ходжалинского геноцида. В канадском Торонто модератор мероприятия, известный канадский политик Тони Рупрехт констатировал важность привлечения преступников, совершивших геноцид в Ходжалы, к международному суду. Память жертв Ходжалинской трагедии была почтена и в Университете Глазго в Шотландии. На церемонии, организованной руководителем Общества Азербайджана, созданного студентами Университета Глазго, Нармин Алиевой, студенты были подробно проинформированы о Ходжалинском геноциде, до внимания участников мероприятия доведены презентация и видео, отражающие пережитые в ту ночь ужасы. Был показан документальный фильм литовского режиссера Андреаса Брокаса «Бесконечный коридор», повествующий о Ходжалинском геноциде. Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, выступая на мероприятии в Кельне, организованном Альянсом азербайджанцев Германии, довел до внимания участников церемонии приоритеты в диаспорской политике в период после полного восстановления Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым суверенитета Азербайджана. Участники мероприятия констатировали, что Ходжалинская резня является одной из горьких страниц политики геноцида, проводимой армянами против азербайджанцев.

Очередная информационная акция было проведена в австралийском городе Брисбен. Члены Aзербайджанской национальной ассоциацией, надев футболки с надписью Justice for Khojaly, раздали местным жителям на одной из центральных улиц города брошюры, содержащие информацию о Ходжалинской трагедии. В столице Словении Любляне Aзербайджано-турецкая ассоциация культуры организовала демонстрацию в течение 24 часов постеров «Не забудем Xoджалы» на 18 цифровых LED экранах, установленных на центральных улицах города. Еще один информационный флешмоб проведен на исторической площади Древний город (Staroměstské Náměstí) в Праге. Для доведения ходжалинских событий до большего числа людей на площади была сооружена выставочная палатка. В палатке вывешены большие информационные плакаты, представлены книги. Для привлечения внимания местных жителей на площади красными свечами было выложено Justice for Khojaly.

В Доме Азербайджана в греческих Салониках состоялось мероприятие под названием «Справедливость к Ходжалы!», организованное Обществом дружбы Греция-Азербайджан «ГАЛА». Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Греции Ариф Мамедов и генеральный консул Турецкой Республики в городе Салоники Сархан Гедик отметили, что Ходжалинский геноцид стоит в одном ряду с самыми чудовищными трагедиями ХХ века, такими, как Катынь и Хиросима. Председатель Азербайджанского общества культуры «Натаван», известная поэтесса, координатор Координационного совета азербайджанцев Восточной Европы по Чехии, член Союза писателей Азербайджана Лейла Бегим и лауреат международных конкурсов, скрипачка Джанель Наджафли посвятили видеоролик 32-й годовщине Ходжалинского геноцида. На фоне могил жертв концлагеря Терезин и памятника, символизирующего массовое убийство чехов Лидице, звучали стихи Лейлы Бегим, а на заднем плане Джанель Наджафли исполняла композицию к фильму Джона Уильямса «Список Шиндлера». Память жертв Ходжалы почтили и в Израиле. Мероприятие началось в Тель-Авиве в Музее диаспоры - АНУ, что в переводе с иврита означает «Мы». Здесь с краткой исторической справкой об одной из мрачных страниц истории карабахского конфликта – уничтожении армянскими оккупантами 613 ни в чем неповинных людей только за то, что они были азербайджанцами, выступила директор Азербайджанского культурного центра в Израиле Егяна Сальман. Затем митингующие направились в сторону Иерусалима - в заповедник под названием «Президентский лес», где в 2014 году международной ассоциацией «АзИз» при сотрудничестве с Еврейским национальным земельным фондом «Керен каемет ле-Исраэль» была заложена роща «Ходжалы-613», состоящая из 613 деревьев в память о каждом погибшем мирном ходжалинце. На информационной акции, организованной функционирующими в Грузии молодежным центром «Aльянс» и Платформой азербайджанских студентов и выпускников (ASAP), руководство и студенты центра раздали жителям и гостям города буклеты.