Украинские морские дроны стали более смертоносными

Генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Лукашевич заявил, что эти системы претерпели серьезные обновления в ходе войны и теперь «сильнее, эффективнее и смертоноснее», чем были раньше.

Взрывные катера-дроны, одно из инновационных видов оружия Украины стали еще более серьезной угрозой. Об этом пишет УНИАН.

Первой модификацией Sea Baby, которую представил Лукашевич, было увеличение размера боеголовки. По данным правительства Украины, дроны способны доставлять тяжелую взрывчатую нагрузку весом почти 860 кг. Следующим заметным обновлением стало «улучшение мореходных качеств», гарантировавшее возможность плавания при волнах высотой почти пять футов.

Третье улучшение заключалось в том, что Sea Baby могли преодолевать расстояние в два раза большее, чем расстояние между Одессой, портовым городом на юге Украины, и Севастополем на юго-западном побережье Крыма. Дальность действия дронов теперь составляет более 950 км, что делает возможным гораздо больше российских целей.

Помимо физической модернизации своих дронов Sea Baby, СБУ также использует несколько площадок для производства и испытаний дронов. Происходят постоянные передислокации, даже спецоперации проводятся с разных командных пунктов в разных районах - и все для того, чтобы опередить россиян.