COP29 является частью нашей общей " зелёной" повестки дня и нашего чувства ответственности, поскольку страна, богатая ископаемым топливом, должна быть в авангарде стран, находящихся в процессе перехода к зелёной энергетике. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе 10-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергии заявил в интервью телеканалу Euronews.

"Каждый год мы отмечаем снижение уровня Каспийского моря. Это видят все, кто живёт на берегу моря, даже здесь, в центре Баку. Мы наблюдаем опасные последствия климатических изменений, а именно: меньше воды в наших реках, меньше снега в наших горах, меньше воды в Каспийском море. И если мы не будем решать эту проблему вдохновенно и с чувством долга, то от этого пострадают все. Таким образом, у Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов", - сказал глава государства.

На вопрос журналиста, как стоит оценивать деятельность стран, обладающих нефтью и газом, решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды и "зелёным" переходом, президент отметил, что мы должны немного изменить наши представления об этом, так как это не наша вина, что мы являемся страной с ископаемым топливом.

"Думаю, наша заслуга как раз-таки в том, что нам удалось избежать так называемого нефтяного проклятия, с которым столкнулись многие страны с запасами нефти и газа. Мы превратили нефть в развитие. Нам удалось обеспечить справедливое распределение богатств. За последние двадцать лет мы сократили уровень бедности в Азербайджане с 50% до 5%. И всё, что вы видите здесь, в Баку, - это абсолютно новое развитие инфраструктуры и улучшение условий жизни людей. К сожалению, сегодня ископаемое топливо представляется чем-то опасным, плохим, а страны, которые обладают этими ресурсами, должны считаться виноватыми в этом. Мое послание заключалось в следующем: давайте оценку нашим действиям, тому, как мы обращаемся с этими ресурсами, как мы используем доходы для удовлетворения потребностей людей и стимулирования "зелёной" повестки дня. Надеюсь, моё послание будет услышано", - добавил глава государства.