Российские войска в ночь на 2 марта атаковали Одессу дронами-камикадзе «Шахед». Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что в результате атаки обвалилась часть многоэтажного дома.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что погибли два человека. По его словам, один подъезд дома разрушен до основания.

Семь человек, в том числе трехлетний ребенок, пострадали. Среди пострадавших есть беременная женщина, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

По словам Кипера, под завалами могут находиться люди.