Азербайджан может стать транзитером туркменского газа

Бывший президент Туркменистана и действующий председатель Народного совета Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что страна может поставлять газ в Турцию и Европу, передает Nikkei Asia.

Перед этим Ашхабад и Анкара подписали соглашение о развитии партнерства в области природного газа.

Как пишет издание, господин Бердымухамедов сказал, что газ из Туркменистана может поступать в Турцию и Европу через Каспийское море или Азербайджан, для чего странам также необходимо подписать соответствующее соглашение. Альтернативным вариантом он назвал поставки через Иран.