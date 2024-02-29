Экс-советник Пентагона: Россия двинется на запад Украины

Планы наступления российских войск в Украине включают в себя захват Одессы и Харькова, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

«Они возьмут под контроль Одессу и Харьков. Это уже запланировано», – заверил он ведущего немецкого YouTube-канала Die Weltwoche.

В сторону этих областей, добавил он, ВС России двинутся в ближайшее время, и если США и ЕС не заставят Киев сесть за стол переговоров с Москвой, российские силы направятся в западные регионы Украины.