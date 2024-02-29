После победы в отборочном турнире чемпионата мира-2027 над Косово Азербайджан поднялся на 13 позиций и занимает сейчас 105-е место. Наша команда оказалась самой прогрессивной сборной планеты. На 2-м месте после нас сборная ЮАР, которая смогла улучшить свои позиции на 8 пунктов.

В активе Азербайджана 80 баллов. Среди европейских стран мы занимаем 44-е место.

Лидирует в рейтинге ФИБА сборная США, на 2-м месте Испания, на 3-м – Германия.