Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид в рамках проводимого в Турции Анталийского дипломатического форума, сообщает пресс-служба МИД АР.

Стороны обсудили вопросы, имеющие отношение к повестке дня ОБСЕ и приоритетам Азербайджана в рамках организации.

Министр подчеркнул, что Армении необходимо воздерживаться от подстрекательских замечаний и заявлений, чтобы избежать дальнейшего ущерба азербайджано-армянскому мирному процессу и процессу нормализации. Стороны также обсудили региональные и международные события.