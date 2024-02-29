Украина построила слабую оборону фото
Американское издание New York Times написала об "удивительно слабой" обороне Украины к западу от Авдеевки. Газета опубликовала спутниковые снимки украинских укреплений, которые называет "редкими" и "элементарными".
"На этих линиях траншей отсутствуют многие дополнительные укрепления, которые могли бы помочь замедлить российские танки и защитить основные дороги", - говорится в статье.
Описывая оборонительные линии ВСУ за Авдеевкой, издание пишет, что это "элементарные земляные укрепления, часто с траншеей, по которой пехотные войска могут добраться до ближайших к противнику огневых позиций, но не более того".
Американские чиновники опасаются, что теперь Украина может столкнуться с последствиями, поскольку российские войска медленно, но неуклонно продвигаются за пределы Авдеевки.
"Украинское командование имело достаточно времени для подготовки обороны за пределами Авдеевки", - считает газета. Журналисты напоминают, что укрепить этот район Зеленский обещал еще в конце ноября. Но с тех пор ничего существенного не произошло. За пределами Авдеевки готовятся новые позиции, но они не сравнимы по масштабам с российскими укреплениями на юге. В пример приводятся позиции РФ у Вербового, которые "демонстрируют совершенно иную картину".
"Вербовое имеет концентрическое кольцо укреплений. Он начинается с траншеи, достаточно широкой, чтобы заманить в ловушку наступающие танки и бронетехнику, за которой следует сеть цементных препятствий, известных как зубы дракона, которые также используются для остановки транспортных средств, и, наконец, обширная траншея для пехоты", - сообщает издание.
Оно напоминает, что россияне начали строить оборону за полгода до наступления ВСУ, Украина же озаботилась этими вопросами лишь три месяца назад, поскольку ранее рассчитывала только наступать. Кроме того, не хватает денег и рабочих рук.
"Задержки в строительстве укреплений означают, что украинским войскам теперь придется укреплять свои оборонительные линии, находясь под огнем российской армии, что значительно усложняет задачу", - говорится в статье.