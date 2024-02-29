"На этих линиях траншей отсутствуют многие дополнительные укрепления, которые могли бы помочь замедлить российские танки и защитить основные дороги", - говорится в статье.

Американское издание New York Times написала об "удивительно слабой" обороне Украины к западу от Авдеевки. Газета опубликовала спутниковые снимки украинских укреплений, которые называет "редкими" и "элементарными".

Описывая оборонительные линии ВСУ за Авдеевкой, издание пишет, что это "элементарные земляные укрепления, часто с траншеей, по которой пехотные войска могут добраться до ближайших к противнику огневых позиций, но не более того".

Американские чиновники опасаются, что теперь Украина может столкнуться с последствиями, поскольку российские войска медленно, но неуклонно продвигаются за пределы Авдеевки.

"Украинское командование имело достаточно времени для подготовки обороны за пределами Авдеевки", - считает газета. Журналисты напоминают, что укрепить этот район Зеленский обещал еще в конце ноября. Но с тех пор ничего существенного не произошло. За пределами Авдеевки готовятся новые позиции, но они не сравнимы по масштабам с российскими укреплениями на юге. В пример приводятся позиции РФ у Вербового, которые "демонстрируют совершенно иную картину".