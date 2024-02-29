Бекиров убил жену и явился с повинной

В городе Евлах произошло убийство. Как сообщили в районной прокуратуре, в надзорный орган поступила информация об убийстве Лалезар Бекировой (1987 г.р.), совершенном в одном из частных домов 2 марта около 03:00.

В ходе предварительного следствия возникли обоснованные подозрения в умышленном убийстве женщины ее супругом Хасратом Бекировым (1986 г.р.), нанесшим ей на почве семейного конфликта раны режущим инструментом.

После произошедшего Х.Бекиров явился с повинной и на основании решения районной прокуратуры был задержан в качестве подозреваемого. По данному факту в прокуратуре Евлахского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, ведется расследование.