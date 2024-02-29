Сырский нашел виновных в провалах на востоке фронта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский обвинил в провалах на восточном участке фронта командиров ряда бригад.

По его словам, в ходе работы на восточном направлении стало ясно, почему при одинаковом укомплектовании вооружением, техникой и личным составом части бригад не удается удерживать позиции. «Прежде всего, это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимание всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных», — написал Сырский в телеграме.

Главком украинской армии добавил, что в бригады, где выявили проблемы с подготовкой штаба, направят специалистов для передачи опыта. Кроме того, в случаях, где командиры бригад не владеют обстановкой, он будет принимать кадровые решения.