Санду заявила о возможности воссоединения Кишинева и Тирасполя

Начало переговоров о вступлении Молдовы в ЕС — отличная возможность для объединения страны ради общего благополучного будущего. Такое заявление сделала глава государства Майя Санду во время церемонии возложения цветов к памятнику Скорбящей матери, установленного в память событий Приднестровского конфликта.

«Решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС представляет исторический шанс для объединения страны вокруг проекта, который приведет к мирному и благополучному будущему для людей с обоих берегов Днестра», — сказала Санду, уточнив, что власти Молдовы готовы приложить усилия для мирного воссоединения страны.

По словам Санду, власти страны обещают не допустить повторения подобных конфликтов «даже если есть еще силы, которые пытаются насадить разлад между нами». Президент подчеркнула, что жителям на обоих берегах Днестра «нечего делить, люди больше всего ценят мир и свободу».