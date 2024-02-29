Изрезав жену, Джаббаров и себе нанес увечья

2 марта в Гобустанскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве Гюнель Садыговой (1982 г.р.) от колото-резаных ран, сообщили в районной прокуратуре.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что преступление совершил муж Г.Садыговой Мурсал Джаббаров (1973 г.р.), после чего ранил себя. Мужчина задержан, ему была оказана медицинская помощь в больнице в сопровождении полиции.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.