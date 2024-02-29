Флешмоб от Минздрава в Гяндже «Первая медицинская помощь – шаг ко второй жизни» фото
Министерство здравоохранения регулярно проводит информационно-просветительские акции и флешмобы в столице, а также в различных регионах страны. Очередное такое мероприятие было организовано в городе Гянджа.
Основная цель мероприятия, проведенного совместно с Гянджинским медицинским колледжем Минздрава, – является привитие среди населения навыков оказания первой помощи, а также проведение просветительской работы в этой сфере. В ходе нынешнего мероприятия были наглядно продемонстрированы правила оказания доврачебной помощи при поражении электрическим током, приступах эпилепсии, кровотечениях, ожогах, отравлениях и других чрезвычайных ситуациях.
Во время акции желающим измеряли артериальное давление и частоту пульса. Студенты колледжа также показали правила проведения закрытого массажа сердца и искусственного дыхания. После жителям города, участвующим в акции, были розданы информационные буклеты.
Мероприятие вызвало большой интерес у жителей города.
Затем с участием студентов Гянджинского медицинского колледжа и волонтеров был организован флешмоб «Первая медицинская помощь – шаг ко второй жизни».
В ходе флешмоба студенты колледжа наглядно продемонстрировали правила правильного оказания первой помощи в различных чрезвычайных ситуациях.
Также были проведены тематические викторины. Победителям были вручены различные подарки и призы.
Отметим, что Министерство здравоохранения планирует проведение информационно-просветительских акций и флешмобов также в других городах и регионах республики.