Министерство здравоохранения регулярно проводит информационно-просветительские акции и флешмобы в столице, а также в различных регионах страны. Очередное такое мероприятие было организовано в городе Гянджа.

Основная цель мероприятия, проведенного совместно с Гянджинским медицинским колледжем Минздрава, – является привитие среди населения навыков оказания первой помощи, а также проведение просветительской работы в этой сфере. В ходе нынешнего мероприятия были наглядно продемонстрированы правила оказания доврачебной помощи при поражении электрическим током, приступах эпилепсии, кровотечениях, ожогах, отравлениях и других чрезвычайных ситуациях.