Иранский певец поплатился за «Грэмми»

Песня Baraye, написанная Хаджипуром, стала гимном иранского протестного движения, вызванного смepтью 22-летней Махсы Амини в сентябре 2022 года. Девушку грубо задержали за неправильное ношение хиджаба, и врачам не удалось ее спасти. Певец выпустил трек во время общенациональных демонстраций, а в феврале прошлого года получил за него «Грэмми».

Иранская поп-звезда Шервин Хаджипур получил три года тюрьмы за свою песню, получившую премию «Грэмми». Об этом сообщает Alarabiya News.

Тогда 71-летняя Джилл Байден поднялась на сцену, чтобы наградить Хаджипура за победу в новой номинации «Лучшая песня для социальных перемен». Супруга 46-го президента США назвала композицию «мощным и поэтичным призывом к свободе и правам женщин».

Сегодня певец сообщил на своей странице в Instagram, что его приговорили к трем годам тюрьмы за «подстрекательство и провоцирование людей к беспорядкам с целью нарушения национальной безопасности». Известно, что его также осудили за «пропаганду против режима».

Время за решеткой он проведет за написанием песни о «зверствах США против человечества», а также будет обязан «задокументировать нарушения прав человека со стороны правительства США за последнее столетие». Кроме того, по решению суда Хаджипур должен принимать участие в деятельности, которая «пропагандирует достижения» Исламской революции.