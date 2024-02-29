Христо Грозев: Навальный не последний

В новом интервью Михаилу Зыгарю журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев сообщил, что смерть Навального - не последний инцидент.

«Не хочу делать прогнозы, но я реально боюсь, что мотивация Путина была этим убийством доказать Западу, что у него больше нет красных линий, и таким образом принудить договариваться об Украине на своих условиях», – сказал Грозев. – <…> Мне кажется, что сейчас мы войдем в такой период, который будет чередой страшных драм. Путин будет давать сигнал Западу, что если вы не готовы договариваться – то будет еще хуже».

Журналист также пообещал рассказать об обстоятельствах смерти Алексея Навального в течение месяца. «Делать заключение на основе неполных данных нельзя, но я считаю, что это точно условный "Новичок"», - заявил он.