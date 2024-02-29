Анкара и Ереван приближают мир

Анкара и Ереван приняли решение о проведении новой встречи по нормализации отношений. Дату и место согласуют, сообщил РИА Новости спецпредставитель Турции Сердар Кылыч.

Дипотношения между Турцией и Арменией на сегодняшний день отсутствуют, а граница закрыта с 1993 года. Анкара и Ереван в начале декабря 2021 года запустили процесс нормализации отношений.

С обеих сторон назначены спецпредставители — Сердар Кылыч и Рубен Рубинян.