В Минздраве ФРГ заявили о необходимости подготовки к «военным конфликтам»

По его словам, стране необходимо лучше подготовиться не только к будущим пандемиям, но и «к крупным катастрофам и возможным военным конфликтам», чтобы каждый врач, больница и орган здравоохранения знали, что делать. Он добавил, что в системе здравоохранения должен наступить поворотный момент, и Германия в ситуации, где союзнику нужно оказать поддержку, могла бы стать центром оказания помощи раненым и пострадавшим из других стран. В свете событий в Украине эта проблема приобрела большее значение, считает Лаутербах.

«Было бы глупо говорить, что мы не готовимся к военному конфликту, и тогда он не наступит. По логике, в Бундесвере не было бы необходимости. Ничего не делать – это не вариант», – подчеркнул глава Минздрава ФРГ.

Он также отметил, что министерство уже обменялось идеями со специалистами из Вооруженных сил Германии и работает над созданием соответствующего законопроекта вместе с Минобороны и МВД ФРГ. Лаутербах рассчитывает, что документ будет представлен к лету этого года.