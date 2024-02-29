Маск за Донбасс и Крым в составе России

Американский бизнесмен Илон Маск в своей соцсети Х поддержал слова основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса, и заявил, что украинский конфликт необходимо завершить, а Донбасс и Крым оставить российскими.

Маск согласился с высказыванием Принса, который отметил, что в военном конфликте Украина разрушает себя демографически, ей не удастся «победить в конвенциональной войне против русского медведя».