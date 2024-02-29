Евгений Бай, автор haqqin.az Вашингтон 16:23

5 марта на американских праймериз пройдет так называемый «супервторник», когда проголосуют жители сразу 16 штатов. В результате, хотя кампания по первичному отбору продолжится, кандидаты от двух партий на ноябрьских выборах будут окончательно определены. Ими станут Джо Байден и Дональд Трамп. А 7 марта Байден выступит перед двумя палатами Конгресса с ежегодным обращением «О положении в стране». В центре эти двух событий стоят три важнейших вопроса. Это – необходимость одобрения крупного пакета помощи Украине и Израилю. Билль прошел подавляющим большинством голосов, как демократов, так и республиканцев в Сенате, но он был заблокирован в палате представителей ее спикером Майком Джонсоном.

От речи Байдена ожидают, что президент ответит, как он намерен добиваться прекращения огня в секторе Газа. Для президента это принципиального значения вопрос. Оказать давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чтобы тот остановил боевые действия в Газе, требуют как правые республиканцы, так и так называемые «прогрессисты» из числа левых конгрессменов - сторонников Палестины. Однако в этой сложной и противоречивой панораме белый свет сошелся клином на одной проблеме — непрекращающейся массовой иммиграции «латинос»-граждан южного континента в США. Она будет определяющей и на президентских выборах в ноябре. Многочисленные опросы показывают, что положение на американо-мексиканской границе волнует американцев больше, чем состояние экономики, безработица, инфляция и даже цены на бензин, не говоря уже об оказании помощи Украине и Израилю. Каждый из двух кандидатов на выборах предлагает свое решение проблемы. В конце прошлой недели они провели крайне редкую дуэль на одной и той же территории. Соперники почти всегда предпочитают, чтобы их предвыборные маршруты не пересекались. А здесь Байден и Трамп находились в один и тот же день на земле штата Техас, первый в городке Браунсвиль, другой в Игл Пасс. Расстояние между ними было 300 миль (около четырехсот пятидесяти километров). Байден звучал примирительно. «Присоединяйтесь ко мне»,- говорил он, имея в виду необходимость укрепления границы. — А если вы не пойдете, тогда я сам тогда пойду к вам». Трамп, как обычно, был исключительно агрессивен. Он назвал Байдена «самым слабым президентом в истории», обвинил его в том, что при нем граница «была распахнута», а то, что там происходит, является «байденовским вторжением».

У каждого из двух политиков свое видение решения проблемы. Байден говорит, что он совсем не против усиления жестких мер на границе. Однако у него есть параметры этой жесткости. Он готов закрыть границу, если число прибывающих «гостей» будет превышать 5 тысяч каждый день в течение одной недели, или если ежедневный приток составит 8 500 человек. Трамп заявляет, что в случае своей победы он немедленно закроет границу, начнет массовые депортации и оборудует нечто вроде концлагерей для нелегалов. Иммигрантов он называет «преступниками и убийцами, которые бежали из тюрем и психбольниц». В качестве примера экс-президент приводит недавнее убийство обучавшейся на медсестру из Джорджии Лейкен Хоуп Рили венесуэльским иммигрантом Хосе Ибаррой. Однако, как отмечают в своих комментариях к этому обвинению исследовательские центры, рост преступности в связи с наплывом иммигрантов в США не зарегистрирован.

У Трампа есть, по крайней мере, один козырь. Начиная с января 2021 года, когда в Белом доме обосновался Байден и по настоящее время число нелегальных переходов границы по сравнению с предыдущим периодом увечилось вдвое и составляет 2 миллионов в год. Кроме того, расширился список стран, откуда прибывают иммигранты. В 2019 году 80 процентов тех, кто пересекал границу, составляли беженцы из Мексики, Гватемалы и Гондураса. Сейчас же помимо указанных стран бегут из Кубы, Венесуэлы, Колумбии, Перу, а также из Африки—Сенегала и Мавритании. С сентября по декабрь прошлого года прибыло 14965 «нелегалов» из Китая, хотя за тот же период 2020 года их было всего 29. При Трампе было резко снижено число выдаваемых квот на прием мигрантов — оно оставляло 15 тысяч в год. При Байдене право на пребывании на американской земле уже получили 2.3 миллиона человек (депортировано в Мексику было около полумиллиона). После вступления в должность Байден со своей сравнительно либеральной политикой отменил несколько запретов, которые существовали при Трампе. Один из них касался воссоединения семей. Но это имело крайне негативный эффект — пограничную реку Рио Гранде стали тысячами переплывать (а точнее переходить вброд) дети, которых их родители намеренно посылали первыми. Те, обосновавшись на земле обетованной, требовали, чтобы впустили их мам, пап, дядей, тетей и прочих родственников. Власти поняли, что допустили ошибку и перекрыли кран для малолеток. Тогда вся консервативная печать начала говорить, что Байден провалился со свое иммиграционной политикой и вынужден возвращаться к приемам своего предшественника. Есть ли возможность как-то решить эту проблему бесконтрольного наплыва «латинос»? Краткосрочный тактический компромисс, наверное, возможен. Долгосрочное глобальное решение – нет.