МИД России опроверг заявление Армении

Заявление о том, что Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) бросила Ереван "в беде" в конфликте между Арменией и Азербайджаном, не соответствует действительности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума.

"Когда ОДКБ в ответ на просьбу Еревана направила свою миссию экспертов для изучения на месте, она вернулась и предложила развернуть на армянской территории на границе с Азербайджаном миротворческую миссию наблюдателей", - сказал дипломат.

При этом Лавров добавил, что Россия ждет, чтобы Ереван уже объявил окончательное решение по своему участию в ОДКБ, им надо определиться. "Жаль, что Ереван решил вести линию на ухудшение отношений с Россией… Ереван решил сделать ставку на внерегиональные страны, которые «обхаживают» Армению, чтобы та порвала связи с РФ", — отметилЛавров.