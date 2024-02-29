Бундесвер опасается слива переговоров

Минобороны Германии встревожено, что могла произойти утечка большего объема информации, а не одного только опубликованного фрагмента переговоров немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту, пишет журнал Spiegel.

"В Минобороны (Германии — ред.) встревожены этим случаем, поскольку могли быть перехвачены и другие внутренние переговоры", — указало издание со ссылкой на источники. Журнал отметил, что теперь стоит вопрос, могли ли быть прослушаны и другие переговоры немецких ВВС, а также прочих военных ведомств.

Прослушанный разговор велся офицерами ВВС ФРГ по открытым каналам на платформе WebEx, которую, по мнению Spiegel, "относительно легко прослушивать". Кроме того, издание предположило, что один из участников разговора и вовсе подключался к конференции через мобильный телефон, так как находился в Сингапуре. Как указал Spiegel, многие онлайн-переговоры бундесвера и Министерства обороны ФРГ проводятся на этой платформе.