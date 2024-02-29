Лавров заявил о пересмотре российско-армянских отношений

Если это оценка всего армянского руководства, и она опирается на мнение народа, то это делает необходимым пересмотреть очень многое в российско-армянских отношениях. Так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что выстраивание тесных отношений с Россией было стратегической ошибкой.

"Ереван стремится выстраивать отношения не с друзьями и соседями, а с их врагами. В Армении почему-то считают, что нужно жизнь свою выстраивать не в сотрудничестве с ближайшими соседями и исторически солидарными с тобой народами, а с теми, кто выступает против твоих друзей", — отметил глава МИД России.