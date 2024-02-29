МИД Франции: Нужно добиться поражения России, не начиная конфликта с ней

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне считает, что победа России в Украине будет означать крупные финансовые потери для Евросоюза.

"Победа России в Украине может стоить очень дорого [для ЕС]. Для нашей коллективной безопасности потребуется уже не 2% ВВП, а гораздо больше, - сказал он в интервью газете Le Monde. - С экономической точки зрения ситуация станет катастрофической. Например, только в сфере сельского хозяйства Россия смогла бы взять под контроль более 30% мирового рынка пшеницы и была бы в состоянии использовать свое положение на рынке против нас, европейцев".

По словам главы МИД, Западу нужно добиться поражения России, не начиная конфликта с ней. При этом он подчеркнул, что "речи о ведении войны в Украине не идет".