ЕС об азербайджанской молодежи в Европе

Между Азербайджаном и ЕС налажено прочное партнёрство, заявил глава представительства Евросоюза в Азербайджане, посол Петер Михалко.

«Среди этого партнерства следует особо отметить сферу образования. В результате этого обеспечено стабильное обучение азербайджанской молодежи в Европе. Ежегодно сотни студентов обращаются из Азербайджана для обучения в университетах стран Евросоюза, а также из стран ЕС для обучения в Азербайджане. Это очень важный нюанс», - добавил Михалко.