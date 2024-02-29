Парвиз Шахбазов рассказал в Алжире об энергетической политике Азербайджана

В своем выступлении министр отметил, что Азербайджан является страной, которая вносит значительный вклад в энергетическую безопасность региона и европейских стран благодаря своему природному газу и Южному газовому коридору. Этот коридор зарекомендовал себя как стратегический проект, гарантирующий бесперебойные поставки природного газа из надежного источника и диверсифицирующий энергоснабжение партнеров во время энергетического кризиса.

«Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, наши дальнейшие планы заключаются в еще большем расширении географии поставок газа. В то же время создание видов зеленой энергии и ее транспортировка на мировые рынки является приоритетом нашей энергетической политики. Эти стратегические идеи, равный подход к природному газу и зеленой энергии являются манифестом развития Азербайджана как энергетической страны на новом этапе. Считаем, что такая стратегия является одним из подходящих решений для безопасного и устойчивого энергетического будущего не только на национальном уровне, но и в мире в целом», - добавил министр.

Также было отмечено, что в этом году добыча газа в нашей стране ожидается на уровне порядка 49 миллиардов кубометров, а экспорт превысит 24 миллиарда кубометров.