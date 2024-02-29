Есть очень много украинцев, которые были политическими активистами в различных либеральных, в том числе в финансируемых Западом организациях, и одновременно получали деньги от ФСБ и ГРУ, заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире телеканала «Дождь».

«Сейчас мы видим, что данные лица не пропагандируют российскую повестку, а являются проукраинскими. Возможно (из-за преступлений России в Украине) в них что-то поменялось. Не знаю, стоит ли публиковать их имена сейчас, поскольку они сейчас защищают свою страну. Возможно они взяли деньги, но решили не быть шпионами», - сказал Грозев.