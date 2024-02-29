ХАМАС зовет Россию

ХАМАС не устраивают предложения по обменной сделке, которые были выработаны в Париже 23 февраля, заявил замглавы политбюро террористической организации Муса Абу Марзук в интервью российским СМИ.

По его словам, за предложениями стоят США, которые заинтересованы в освобождении заложников и продолжении войны, а "ХАМАС стремится к полному прекращению военных действий".

Марзук предупредил, что "ХАМАС теряет доверие к израильским властям". Он также призвал, чтобы Россия заняла ключевую позицию в противовес в решении палестино-израильского конфликта".