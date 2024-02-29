Мамед Эфендиев, отдел экономики 19:41

Накануне в Баку состоялось очередное заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК), в котором, помимо Азербайджана, приняли участие 23 страны Евросоюза, а также представители ряда международных организаций и финансовых институтов Старого Света. Главной темой заседания стало обсуждение путей по обеспечению устойчивого роста поставок азербайджанского газа в страны Евросоюза. И эта задача, по словам еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, в целом решается.

С конца 2020 года, когда Азербайджан начал регулярные поставки газа в ЕС, наблюдается устойчивый рост, примерно, на 46 процентов. В прошлом году Европа получила более 11 миллиардов кубометров азербайджанского газа. Но, как отметила Кадри Симсон, чтобы до 2027 года увеличить этот объем до 20 миллиардов кубометров, потребуется модернизация существующей газовой инфраструктуры. Впрочем, едва обозначив эту важную как для Азербайджана, так и для ЕС тему, еврокомиссар не стала ее детализировать и переключилась на возможности расширения партнерства на рынке электроэнергии. Хотя именно «модернизация существующей газовой инфраструктуры» или расширение пропускной способности ЮГК и есть основная проблема для доставки в Европу растущих объемов азербайджанского газа. В свою очередь, Баку уже приступил к реализации важного стратегического партнерства с ЕС, обеспечив рост экспорта газа в Европу на 46 процентов и доведя количество стран-потребителей до восьми.

С этого года азербайджанский газ начнет поступать в Сербию, а затем и в Албанию. Вопреки прогнозам ряда экспертов, запасов голубого топлива в Азербайджане вполне достаточно. Более того, запускаются в эксплуатацию новые пласты, ряд месторождений расширяется, так что способность Азербайджана удовлетворить в рамках достигнутых договоренностей «газовый аппетит» Европы сомнений вызывать не должна. Что, собственно, ясно дал понять президент Ильхам Алиев, сообщивший, что в рамках проекта по освоению глубоководной части блока «Азери-Чираг-Гюнешли» в первом квартале 2025 года начнется добыча природного газа. Речь идет об очень перспективной структуре с весьма крупными объемами залежей. Таким образом, блок месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», известный как основной источник экспорта азербайджанской нефти, станет вскоре также дополнительным источником поставок азербайджанского газа наряду с месторождениями «Шахдениз» и «Апшерон». Кстати, по словам главы государства, после второй фазы разработки месторождения «Апшерон» большая часть добываемого на нем газа пойдет на экспорт. Ожидается также рост добычи с месторождений «Умид» и «Карабах», имеются и другие реальные источники. Главное, чтобы к этому моменту была подготовлена соответствующая инфраструктура для доставки.

Но, как заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, расширение ЮКГ будет осуществляться в зависимости от реальных потребностей рынка. Дело в том, что при реализации первой стадии месторождения «Шахдениз» механизм поставок был несколько иным. Тогда были заключены долгосрочные контракты и налажено четкое финансирование со стороны европейских банков. Однако с тех пор Европа резко изменила свою энергетическую политику, сделав ставку на возобновляемые источники энергии. В результате большая часть финансовых институтов Европы сегодня не оказывает поддержку углеродным проектам. Кроме того, Еврокомиссия настояла на отказе от долгосрочных договоров, и ныне реализация газа в ЕС осуществляется на спотовом рынке. То есть, вместо обязывающих потребителей долгосрочных контрактов появились газовые биржи с соответствующей спецификой работы. Что, естественно, влияет на подходы Баку к расширению Южного газового коридора. Так что, все эти факторы, безусловно, требуется учитывать как в ходе переговоров, так и при проведении реальных работ по расширению трубопровода - таковы законы рынка.