Армяне требуют изгнать российских пограничников
Молодежное крыло политического движения "Национально-демократический полюс" Армении проводит акцию протеста возле ереванского аэропорта "Звартноц", требуя ухода российских пограничников, несущих службу в аэропорту.
"Это не только доказательство несуверенности Республики Армения, но и позорный факт, оскорбляющий достоинство каждого армянина.
Для достойного армянина, являющегося гражданином Республики Армения, недопустимо, чтобы иностранец охранял границы его страны, его дома, чтобы иностранец решал, кого впустить в страну, а кого нет.
На самом деле сегодня мы не хозяева своего родного города и не знаем, кому открыты или закрыты ворота нашей страны", - заявили протестующие.
Они обратились ко всем гражданам, которые знают, что на границах Армении находятся российские войска, и "не принимают эту реальность".
"Давайте вместе выразим волю к изгнанию российского оккупанта из Армении и созданию суверенного государства", - говорится в обращениях участников акции.