Армяне требуют изгнать российских пограничников

"Это не только доказательство несуверенности Республики Армения, но и позорный факт, оскорбляющий достоинство каждого армянина.

Для достойного армянина, являющегося гражданином Республики Армения, недопустимо, чтобы иностранец охранял границы его страны, его дома, чтобы иностранец решал, кого впустить в страну, а кого нет.

На самом деле сегодня мы не хозяева своего родного города и не знаем, кому открыты или закрыты ворота нашей страны", - заявили протестующие.

Они обратились ко всем гражданам, которые знают, что на границах Армении находятся российские войска, и "не принимают эту реальность".

"Давайте вместе выразим волю к изгнанию российского оккупанта из Армении и созданию суверенного государства", - говорится в обращениях участников акции.