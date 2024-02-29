Словаки напросились на встречу с Лавровым и пообещали не мешать

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рекомендовал главе МИД республики Юраю Бланару встретиться во время проходящего в Анталье дипломатического форума с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил в видеообращении к согражданам в Facebook.

«Я был полностью информирован об этой встрече, состоявшейся на полях саммита в Турции, и рекомендовал нашему министру участвовать в ней, - сказал глава правительства. - На встрече обсуждались вопросы, связанные с предстоящим саммитом по Украине в Швейцарии, и возможности мирного урегулирования».

Встреча Бланара с Лавровым, как отметил Фицо, является «примером взвешенной суверенной внешней политики Словакии».

Как ранее сообщил МИД РФ, главы дипведомств обменялись мнениями по наиболее острым вопросам международной повестки дня, включая войну в Украине.

С российской стороны была подтверждена готовность к «восстановлению отношений со Словакией на межпарламентском уровне, в культурно-гуманитарной и военно-мемориальной областях». В свою очередь Бланар подтвердил, что его страна не станет отправлять военных на украинскую территорию, поскольку «не хочет большей эскалации конфликта».

Фицо также заявил, что Украина «не может» выиграть войну, даже несмотря на «всестороннюю» помощь Запада. По его словам, отправка западных военных в Украину может привести к «Третьей мировой войне».