Зеленский: «Мы не забудем»

Украина не понимает и не забудет внутренние политические игры или споры в государствах-партнерах, в то время когда из-за российской агрессии гибнут украинцы, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Зеленский отметил, что весь день в Одессе продолжалась спасательная операция на месте попадания российского беспилотника-камикадзе. По его данным, сейчас ГСЧС, полиция и другие службы продолжают работать, поскольку есть информация о людях, которые до сих пор под завалами.

Президент Украины подчеркнул, что в таких атаках нет и быть не может никакого военного смысла, ведь - это террор, направленный исключительно на уничтожение жизней и запугивание людей.

«Мир знает, что можно противопоставить террору. У мира достаточно систем ПВО, систем защиты от «шахедов» и ракет. И затягивание с поставкой оружия для Украины, ПВО для защиты наших людей приводит, к сожалению, к таким потерям, к тому, что перечень детей, жизнь которых уносит Россия, постоянно растет», - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина не просила ничего больше, чем нужно для того, чтобы защитить жизнь.

«А когда жизнь теряется, а у партнеров просто внутренние политические игры или споры, ограничивающие нашу защиту, это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть - мир будет помнить это», - подытожил украинский лидер.