Леонид Швец, автор haqqin.az 22:50

Одним из самых заметных событий последних дней, касающихся войны в Украине, стала публикация утечки разговора высокопоставленных военнослужащих бундесвера, обсуждающих обстоятельства поставки ракет Taurus. Сделано это было через Маргариту Симоньян, что заставляет поморщиться, но последующая проверка, в первую очередь немецкими журналистами, убедила в том, что 40 минут выложенной прослушки идентичны. Разговор происходит между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франка Грефе, инспектора военного ведомства ФРГ Инго Герхартца и сотрудниками космического командования Германии Фенске и Фроштедте. Они обговаривают порядок действий на случай, если политическое руководство примет решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.

Из записи можно узнать целый ряд интересных подробностей. И то, что, по мнению немецких военных, на уничтожение Крымского моста может понадобиться несколько десятков ракет, подобных Taurus, и то, что точность попадания их – около трех метров. Называются сроки обучения украинских специалистов, но делается поправка: если они имеют уже основную подготовку, все займет не месяцы, а считанные недели, так уже было с другими типами вооружения. То же самое касается специального оборудования для самолетов, позволяющего запускать такие ракеты: опыт использования английских Storm и французских Scalp сильно ускоряет подготовку к применению Taurus. Никаких больших секретов при этом не звучит. Понятно главное: как только будет отмашка от политического руководства, военные и, как становится ясно из разговора, производители оружия, предметно возьмутся за решение поставленной задачи. Возникает лишь два важных вопроса. Каким образом у русских оказался доступ к разговору и почему было решено дать ему широкую огласку?

Беседа состоялась в режиме телефонной конференции, один из ее участников находился во время разговора в Сингапуре, и это создавало дополнительные возможности прослушки. В любом случае это крупнейшая неприятность, грубое нарушение условий секретности, и соответствующим расследованием уже занимаются соответствующий службы Германии. А вот зачем российской стороне необходимо было на весь свет демонстрировать, что у нее была (есть?) возможность записывать такие секретные разговоры? Канцлер Олаф Шольц уже несколько раз заявлял, что не передаст ракеты Taurus Украине, поскольку это может быть сочтено Кремлем как непосредственное участие Германии в войне. Заявление довольно странное, поскольку украинцы воюют большим количеством другого немецкого оружия, а ракеты, схожие по параметрам с Taurus, поставленные Британией и Францией, чуть меньшего радиуса действия, применяются регулярно.