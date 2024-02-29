1 марта состоялась встреча между руководством Коллегии адвокатов Азербайджана и находящейся с визитом в Баку делегацией во главе с председателем комитета правовой политике бундестага Германии Элизабет Винкельмайер-Бекер.

Поприветствовав гостей, председатель Коллегии Анар Багиров подробно рассказал о деятельности возглавляемой им структуры за последние годы, и отметил, что за последнее время количество адвокатов увеличилось более чем в 3 раза.

Упомянув, что коллегия является независимым учреждением, Багиров рассказал о проектах, реализуемых совместно с различными местными и международными организациями подчеркнув, что в этом направлении постоянно осуществляется полезная и взаимовыгодная работа, в том числе налаживаются контакты.

Председатель Коллегии добавил, что инициатива депутата Бундестага Германии Франка Швабе о заморозке права голоса азербайджанской делегации на первой сессии зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), а также решения, принятые для препятствования участия азербайджанской делегации в мероприятиях ПАСЕ в этом году ошибочны. Выразив от имени азербайджанских юристов свой против этого решения, он назвал ПАСЕ является «необоснованным и предвзятым».

Затем с обширным докладом выступил член президиума Коллегии Эльчин Усуб, который представил отчетность о проделанной в последнее время обширной работе в различных направлениях, налаживании связей Коллегии с международными организациями, в том числе вступлении во многочисленные престижные организации, а также о ряде проектов, реализованных в рамках тесного сотрудничества, приведя примеры роли международного опыта в деятельности Коллегии.

После этого выступила Винкельмайер-Бекер, которая выразила удовлетворение визитом в Азербайджан, проинформировала о цели и важности встречи, а также выразила благодарность за возможность проведения встреч и обсуждений.

Также на встрече был обсужден ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В конце гостям были подарены книги.

Отметим, что на встрече присутствовали полномочный посол Германии в Азербайджане Ральф Херлеманн, советник министра иностранных дел Германии Ян Шлихтинг, заместители председателя Коллегии адвокатов - Айдын Ахундов, Парвиз Алекперов, Шахмар Мамедов, генеральный секретарь Коллегии Байрам Оруджев, член коллегии, вице-председатель по правовым вопросам рабочей группы по налоговым, таможенным и правовым вопросам Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Гюльнар Гурбанова и заведующая отделом международного сотрудничества Коллегии Нармин Аббасова.