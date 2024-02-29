Как сообщает haqqın.az, первым дал показания Сабухи Ширинов, оказавшийся бывшим спецназовцем. Тот рассказал, что решил «наказать» парламентария за высказывания последнего о религии.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям на скамье подсудимых Азер Сариджанов по прозвищу «Гаджи Азер», Эмин Алияров, Рашад Ахмедов, Эльшад Аскеров и Сабухи Ширинов, которые обвиняются в покушении на жизнь Мустафы.

«После разговора с Эльшадом Аскеровым и Азером Сариджановым я начал следить за Мустафой. Однажды задумал ударить его ножом. Но в тот день с Мустафой был ребенок, поэтому передумал. В день происшествия я стрелял с расстояния 25-30 метров. Через несколько дней нас с Азером задержали».

Оружие Ширинов получил у Сариджанова. Отвечая на вопросы прокурора, подсудимый признался, что легко мог убить депутата, однако намеренно не завершил начатое дело. Он также отмел наличие каких-либо связей с Юнусом Сафаровым, в прошлом совершившим покушение на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.

Ширинов рассказал, что в покушении участвовал не из-за денег, а из-за личных убеждений. Впрочем, определенную сумму от Сариджанова все же получил — по настоянию последнего.

Позже высказался обвиняемый Эльшад Аскеров, по профессии таксист. Он отрицал свою вину, хотя ранее признавался следователям в активном участии в этом деле. В частности, Аскеров рассказывал — именно он выяснил адрес проживания Мустафы. Он же доставил Сабухи Ширинова на место преступления и после увез.

С показаниями выступил и последний обвиняемый Эмин Алияров, ранее работавший в правоохранительных органах. Последний по просьбе Азера Сариджанова — своего старого друга, спрятал у себя автомат, из которого стреляли в Мустафу. Он отметил, что ничего не знал о готовящемся преступлении.

Суд продолжится 15 марта.