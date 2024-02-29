Экс-спецназовец: «Сначала хотел ударить Фазиля Мустафу ножом...» haqqin.az из зала суда
Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу, которое расследуется Службой государственной безопасности Азербайджана по теракту, совершенному против депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафы.
В Бакинском суде по тяжким преступлениям на скамье подсудимых Азер Сариджанов по прозвищу «Гаджи Азер», Эмин Алияров, Рашад Ахмедов, Эльшад Аскеров и Сабухи Ширинов, которые обвиняются в покушении на жизнь Мустафы.
Как сообщает haqqın.az, первым дал показания Сабухи Ширинов, оказавшийся бывшим спецназовцем. Тот рассказал, что решил «наказать» парламентария за высказывания последнего о религии.
«После разговора с Эльшадом Аскеровым и Азером Сариджановым я начал следить за Мустафой. Однажды задумал ударить его ножом. Но в тот день с Мустафой был ребенок, поэтому передумал. В день происшествия я стрелял с расстояния 25-30 метров. Через несколько дней нас с Азером задержали».
Оружие Ширинов получил у Сариджанова. Отвечая на вопросы прокурора, подсудимый признался, что легко мог убить депутата, однако намеренно не завершил начатое дело. Он также отмел наличие каких-либо связей с Юнусом Сафаровым, в прошлом совершившим покушение на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.
Ширинов рассказал, что в покушении участвовал не из-за денег, а из-за личных убеждений. Впрочем, определенную сумму от Сариджанова все же получил — по настоянию последнего.
Позже высказался обвиняемый Эльшад Аскеров, по профессии таксист. Он отрицал свою вину, хотя ранее признавался следователям в активном участии в этом деле. В частности, Аскеров рассказывал — именно он выяснил адрес проживания Мустафы. Он же доставил Сабухи Ширинова на место преступления и после увез.
С показаниями выступил и последний обвиняемый Эмин Алияров, ранее работавший в правоохранительных органах. Последний по просьбе Азера Сариджанова — своего старого друга, спрятал у себя автомат, из которого стреляли в Мустафу. Он отметил, что ничего не знал о готовящемся преступлении.
Суд продолжится 15 марта.