Зеленский дал полную свободу своему главкому

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский получил карт-бланш на любые кадровые перестановки в армии, заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении.

"Каждый день главком и командующие на фронте, именно там, где нужно. У главкома - карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах - любые. Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт - реальные потребности. Должны реально быть с солдатами, сержантами. Быть такими, какими нужно, чтобы добиваться украинских целей", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что после возвращения Сырского с фронта в начале недели он ожидает его с детальным докладом и конкретными предложениями по "дальнейшим изменениям и нашим действиям".