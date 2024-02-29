В Литве конфискуют автомобили с российскими номерами

В Литве предупредили владельцев и водителей автомобилей с российскими номерами о допустимом сроке пребывания такого транспорта, не зарегистрированного на территории страны и Европейского союза, до 11 марта. С этой даты соответствующие машины будут конфисковываться.

В заявлении ведомства отмечается, что на территории Литвы до сих пор находятся люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в России.

"До 11 марта они должны либо зарегистрировать транспортные средства в Литве, либо уехать из ЕС", - говорится в сообщении таможенной службы страны.