В Германии обвинили Путина

Фракция "Зеленых" в Германии обвиняет российского президента Владимира Путина в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом заявила вице-председатель парламентской группы "Зеленых" Агнешка Брюггер.

Брюггер считает, что после того, как в России была опубликована запись внутреннего разговора между офицерами ВВС Германии, возможны дальнейшие диверсионные действия РФ в ближайшие месяцы.

"События последних нескольких дней еще раз показывают, как Владимир Путин пытается оказывать массовое негативное влияние на наше открытое общество, особенно в Германии, с помощью дезинформации, дестабилизации и шпионажа", - сказала вице-председатель парламентской группы.

Она также отметила, что в этом году, который и так полон важными выборами, угроза от России только усилится.

"Мы должны гораздо лучше подготовиться к ней в политике, медиа и обществе. Как общество, мы должны стать более устойчивыми, сильными и защищенными", - добавила Брюггер.