Эйнулла Фатуллаев, Бат-Ям - Тель-Авив 02:11

Свершилось!.. Израиль перешел красную линию, начерченную администрацией Байдена. Накануне ЦАХАЛ стал наносить ракетные удары по Рафаху, вокруг судьбы которого разгорелась ожесточенная схватка не только между право-ортодоксальной коалицией Нетаньяху и либерально-левой оппозицией в Израиле. Эхо этой борьбы докатилось до Капитолия, Рафах – точка разлома между демократами и республиканцами. Израиль во главе с Нетаньяху настолько испортил предвыборные планы демократов, что Байден вопреки всем дипломатическим канонам и союзническим обязательствам призвал израильское общество сместить нынешнее правительство еврейского государства. Правящая коалиция в Израиле непреклонна, намерена полностью зачистить, точнее закатать в асфальт не только север сектора, но и города Хан-Юнис с Рафахом. ЦАХАЛ наносит сокрушительные удары по позициям - Харакат аль-Джихад аль-Ислями фи Филястын, засевшей в Рафахе.

Да, Израиль приступил к реоккупация сектора, который по всей видимости завершится депортацией коренного арабского населения. Другой альтернативы правительству Нетаньяху не оставили… Концепция так называемого «одностороннего размежевания» Ариэля Шарона потерпела полный крах. Призванный нивелировать палестинское сопротивление план деоккупации Газы и ликвидации еврейских поселений в конечном итоге открыл путь к становлению однородной террористической системы в Газе во главе с ХАМАС. Все прогнозы и ожидания сторонников «одностороннего размежевания» обрушились, как когда-то наспех построенные в поселениях карточные домики – Газа попала под полный контроль ворвавшегося на обломках сирийского государства в регион Ирана и его прокси-сил. И стала плацдармом, своего рода «пороховой бочкой», в которой накапливалось вооружение, поставляемое контрабандистским путем через Судан и неконтролируемую египетским правительством зону в Синайском полуострове. Более того, Газа превратилась в точку опоры для ХАМАС, покусившегося на власть и на Западном берегу. В кратчайшее время, новым силам удалось заморозить лидера Палестинской Автономии Махмуда Аббаса. Оставалось лишь сбросить его с пьедестала. Благо не позволил Израиль и его спецслужбы. Ирония истории – ой, как она порой любит насмехаться над нами!, в борьбе с ХАМАС, в прошлом непримиримые противники – ФАТХ с его наследием дела покойного Арафата и Израиль скрепились в тесном союзе.

Кто в 2005 году был одним из рьяных противников деоккупации Газы и ликвидации еврейских поселений? Придется освежить память: конечно же, речь идет о тогдашнем министре транспорта, нынешнем премьер-министре Беньямине Нетаньяху. Именно лидер «Ликуда» требовал проведения общенационального референдума и считал стратегической ошибкой деоккупацию Газы под давлением «мирового сообщества» (читай: американцев!). Именно по вопросу судьбы Газы разошлись пути двух титанов израильской политики: Нетаньяху и Шарона. Сегодня у Нетаньяху развязаны руки. Ему мешает лишь администрация Байдена, уравнявшая в своей политической стратегии украинский и палестинский вопросы. К этому, в корне ошибочному уравнению мы еще вернемся. Однако полной неожиданностью для всех стало приглашение в Вашингтон и Лондон одного из лидеров оппозиции Бени Ганца, вступившего в чрезвычайное правительство после войны в Газе в качестве главы военного кабинета. Неистовый шаг со стороны Вашингтона – Ганца пригласили без ведома Нетаньяху. Премьер-министр узнал об этом предстоящем визите почти из СМИ, надменно напомнив своему политическому противнику, кто в доме хозяин. Отношения Нетаньяху с Белым Домом достигли максимальной конфронтации. Дальше некуда. В условиях напряженной геополитической ситуации вокруг Израиля, демократы во главе с Байденом подтачивают внутри еврейского государства стабильность, особо не скрывая своей роли в организации и финансировании антиправительственных митингов. Впрочем, в кулуарах в Тель-Авиве и Иерусалиме стали открыто рассуждать об ударе в спину со стороны Белого Дома.

Байден понял, что ему не переубедить Нетаньяху, который нашел поддержку у абсолютного большинства израильского общества, зажатого в тиски с недоуменной шекспировской дилеммой в устах: быть или не быть! Нетаньяху и ультраправые не остановятся, ибо осознают, что малейший шаг назад обусловит не только крах этой политической силы, но и приговорит еврейское государство к коллапсу. Если не пригвоздит к столбу позора. Да, генералитет под контролем левых и американцев, и именно этим мотивировалось решение Ганца вступить в чрезвычайное военное правительство. Никто в альтруизм и ура-патриотизм Ганца не верит. Самое главное - правые ставят в вину бывшему начальнику Генштаба несвойственную генералу сердобольную нерешительность в борьбе с ХАМАС и то, что он пропустил строительство столь совершенной и разветвленной системы подземных туннелей, осложнивших сегодня боевые задачи ЦАХАЛ. В политических кругах полагают, что Ганц вернулся в правительство и встал во главе военного кабинета, чтобы схоронить свои ошибки и упущения повязанного с ним генералитета. Теперь же, пытаясь сорвать военную операцию и политические планы Нетаньяху, Белый Дом создает трещину между двумя полюсами чрезвычайного кабинета.

Сторонники Биби повторяют словно заклятую мантру: «Дотянуть бы до Трампа!».. А тем временем попытка рекрутизации протестных сил из числа социальной базы левых и в минувшую субботу обернулась полным крахом. Если в Иерусалиме удалось сколотить более-менее значительную массу противников Нетаньяху, то в Тель-Авиве попытка создания «картинки народного возмущения» вылилась в тусовку маргинальных элементов и пенсионеров из глубинки… Очень похоже на митинги коммунистов Зюганова в Москве. А теперь вернемся к старческой диалектике Байдена, уравнявшего в своих представлениях украинскую бойню с войной в Газе. Во-первых, Украина является суверенным правовым и демократическим государством, субъектом международного права, столкнувшимся с внешней агрессией и оккупацией. Газа – это серая зона с неопределенным статусом, в которой орудуют террористические группировки всех мастей и течений. Де-факто Газа вне контроля даже Палестинской администрации. Во-вторых, Украина не вторгалась на территорию России, став жертвой вероломной необъявленной войны. Полчища ХАМАС вторглись на территорию Израиля, захватив их в заложники и устроив публичную казнь ни в чем неповинных людей.