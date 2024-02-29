В другом матче дня «Габала» уступила дома «Сабаилу» - 2:3. Благодаря этой победе «Сабаил» поднялся на 2-е место в турнирной таблице.

Сегодня в азербайджанской футбольной Премьер-лиге будут сыграны два матча 25-го тура, в том числе и центральный, в котором занимающий 2-е место «Нефтчи» примет чемпиона страны и безоговорочного лидера « Карабах ».

Матч пройдет на «Нефтчи Арене» и начнется в 19:00. Судить встречу будет Эльчин Масиев.

Также сегодня состоится игра между «Габалой» и «Сабаилом». Бакинцы в случае гостевой победы над аутсайдером и поражения «Нефтчи» могут подняться с 6-го места на 2-е.

В субботу занимающая четвертую строчку «Зиря» принимала «Туран-Товуз». Встреча завершилась вничью 1:1. На 12-й минуте Белайди Пуси вывел гостей вперед. «Зиря» ушла от поражения благодаря голу Джейхуна Нуриева с пенальти на 62-й минуте. Важно отметить, что «Зиря» больше тайма играла в меньшинстве - на 43-й минуте за фол последней надежды был удален Исса Джибрила.