«Карабах» победил «Нефтчи», «Сабаил» поднялся на 2-е место Обновлено 21:09
«Карабах» обыграл «Нефтчи» со счетом 4:1.
В другом матче дня «Габала» уступила дома «Сабаилу» - 2:3. Благодаря этой победе «Сабаил» поднялся на 2-е место в турнирной таблице.
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Сегодня в азербайджанской футбольной Премьер-лиге будут сыграны два матча 25-го тура, в том числе и центральный, в котором занимающий 2-е место «Нефтчи» примет чемпиона страны и безоговорочного лидера «Карабах».
Матч пройдет на «Нефтчи Арене» и начнется в 19:00. Судить встречу будет Эльчин Масиев.
Также сегодня состоится игра между «Габалой» и «Сабаилом». Бакинцы в случае гостевой победы над аутсайдером и поражения «Нефтчи» могут подняться с 6-го места на 2-е.
В субботу занимающая четвертую строчку «Зиря» принимала «Туран-Товуз». Встреча завершилась вничью 1:1. На 12-й минуте Белайди Пуси вывел гостей вперед. «Зиря» ушла от поражения благодаря голу Джейхуна Нуриева с пенальти на 62-й минуте. Важно отметить, что «Зиря» больше тайма играла в меньшинстве - на 43-й минуте за фол последней надежды был удален Исса Джибрила.
Во втором матче дня «Сабах» обыграл «Араз-Нахчыван» - 2:0. На 54-й минуте Эммануэль Апе открыл счет в матче. А второй гол в добавленное ко второму тайму время с пенальти забил Кахим Паррис.
В пятницу в стартовом матче 25-го тура идущий в верхней части турнирной таблицы «Сумгаит» неожиданно проиграл «Кяпязу» - 1:3.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 57 очков (24 матча)
2. «Нефтчи» - 36 (24)
3. «Сумгаит» - 36 (25)
4. «Зиря» - 36 (25)
5. «Сабах» - 34 (25)
6. «Сабаил» - 34 (24)
7. «Туран-Товуз» - 32 (25)
8. «Араз-Нахчыван» - 31 (25)
9. «Кяпяз» - 26 (25)
10. «Габала» - 15 (24).