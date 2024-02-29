Украина получит от Франции авиабомбы Hammer

По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, такое оружие подойдет не только для советских самолетов, но также для истребителей F-16. Калибр этих бомб – от 250 до 1 000 килограммов.

Недавно министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что украинские самолеты МиГ-29 и Су-24 адаптировали под "умные" французские бомбы AASM Hammer. В целом Украина должна получить несколько сотен таких бомб.

Однако, в отличие от российских бомб, в них есть дополнительный твердотопливный ракетный двигатель, благодаря которому авиабомбы Hammer можно использовать даже с самолетов штурмовой авиации.

Они смогут лететь на расстояние 20 километров, даже если пилоты будут сбрасывать их с малых высот (300 – 500 метров). Тогда ими можно будет работать по линиям обороны войск РФ.

"А вот по российским тылам вряд ли, потому что будет рискованно использовать самолеты, которые будут сбрасывать эти бомбы", – резюмировал Романенко.