Сеул теперь следит за Пхеньяном из космоса

Первый южнокорейский разведывательный спутник передал фотографии Пхеньяна в "хорошем разрешении". Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники среди военных.

"Судя по результатам редактирования недавно присланных спутниковых снимков, качество, как и ожидалось, хорошее. На фотографиях видны центр Пхеньяна и суда в порту", - сказал источник. По данным агентства, спутниковые снимки нуждаются в тщательном редактировании. По словам другого источника, полноценная работа разведывательного спутника начнется к июню или июлю.

Южная Корея запустила свой первый разведывательный спутник 2 декабря 2023 года с базы Ванденберг в штате Калифорния на ракете Falcon 9 компании SpaceX. В Сеуле планируют запустить еще 4 спутника до 2025 года для наблюдения за КНДР. Второй спутник планируется отправить на орбиту в апреле.