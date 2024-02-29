Погибших среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей нет.

Шесть боевиков, забаррикадировавшихся в здании, ликвидированы.

***10:28



В Ингушетии боевики, которых заблокировал в доме спецназ ФСБ, попытались сбежать через окно, связав простыни, пишет газета «Известия».

Они сбросили импровизированный «канат» с 4 этажа. Эта попытка завершилась провалом. Операция силовиков по обнаружению террористов продолжается. Бандиты вооружены большим количеством автоматического оружия и взрывных устройств.

Шестеро террористов планировали теракт в Карабулаке, предположительно, они связаны с группой, которую в конце марта прошлого года пытались поймать в селе Зязиков-Юрт.

Напомним, с вечера 2 марта в Ингушетии продолжается бой силовиков с неизвестными, засевшими на третьем этаже многоквартирного дома. В городе Карабулак был введен режим контртеррористической операции.