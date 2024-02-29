"Сегодня примерно в 11:36 сотрудники отделения скорой помощи Агдамского района доставили в Бардинскую центральную больницу мужчину 1995 года рождения. У пациента была диагностирована травматическая ампутация обеих ног. После оказания первой помощи и обследования больной был срочно доставлен в хирургическое отделение. В настоящее время пациента оперируют, его состояние оценивается как тяжелое", - сказал Абдуллаев.

Подорвавшемуся на мине в Агдаме предстоит операция. Об этом заявил врач Бардинской центральной районной больницы Расим Абдуллаев.

***12:01



Житель Агдамского района Аббасов Бахтияр Ягуб оглы (1995 г.р.) получил травмы обеих ног в результате подрыва противопехотной мины на бывшей линии соприкосновения во время выпаса животных на неочищенной от мин территории, сообщает пресс-служба МВД, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию.

МВД, Генеральная прокуратура и Агентство вновь призывают граждан соблюдать правила безопасности, не посещать незнакомые места и внимательно относиться к знакам, указывающим на опасность!