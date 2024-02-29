Сборная Азербайджана отправилась в гости к чемпионкам мира и не проиграла

В Тбилиси завершился товарищеский рейтинговый матч между женскими сборными Грузии и Азербайджана по шахматам. Матчевая встреча, состоявшая из пяти раундов, завершилась вничью – 12,5:12,5.

Согласно регламенту матча, в каждой из команд было по пять шахматисток, которые в течение пяти дней играли с пятью соперницами из противоположной команды.

В первые день сборные сыграли вничью 2,5:2,5. Во втором туре грузинки выиграли со счетом 3:2. Сборной Азербайджана удалось отыграться в третий день матча благодаря победе Ульвии Фаталиевой над Лелой Джавахишвили. В четвертом и пятом турах соперницы вновь разошлись миром – 2,5:2,5. Итоговая ничья – 12,5 на 12,5.

В составе сборной Азербайджана 3,5 очка набрала Говхар Бейдуллаева, 3 – Ханым Баладжаева, 2,5 – Гюльнар Мамедова, 2 – Гюнай Мамедзаде, 1,5 – Ульвия Фаталиева. Результаты партий будут учтены в рейтинге ФИДЕ.