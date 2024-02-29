«Дорога смерти». Как уходили из Авдеевки

Судя по рассказам бойцов 3-й штурмовой бригады, чьи позывные приводит издание, многие эвакуировались на свой страх и риск, потому что приказ об оставлении города пришел слишком поздно, и выходить пришлось под массированным огнем противника.

Washington Post называет потерю Авдеевки «сокрушительным поражением для Украины». И пишет со ссылкой на украинских военных, что отступление оттуда «было паническим и дезорганизованным», с десятками людей, брошенных в городе.

Боец с позывным «Мэйджор» (21 год) заявил, что в ходе отступления своего подразделения он стал его командиром, поскольку «было ранено так много военных, что не осталось никого старше». Когда его группа полностью покинула город, он увидел, как по соседней колонне был нанесен сильнейший удар. «На наших глазах эта колонна была уничтожена артиллерией. Люди моего возраста от 20 до 30», - сообщил «Мэйджор».

«Это была дорога смерти, самая последняя из Авдеевки», - добавил военный.

Боец с позывным «Кавказец» сообщил, что «три четверти россиян, с которыми они сражались, имели достойную военную подготовку». И лишь чуть более половины его солдат имели боевой опыт. «Я считаю, что приказ (на отход - Ред.) должны были отдать раньше. Даже пять часов назад имели бы значение», - заявил «Кавказец».

Военный по прозвищу «Швед» рассказал, что в его машину при эвакуации врезался дрон, но все выжили. Лично он отделался сотрясением мозга. Другой боец - «Бандит» - сообщил, что его подразделение решило отходить, и как только они вышли с позиции, ее накрыло снарядами с белым фосфором.

Еще один украинский боец рассказал, что его подразделение встретило заблудившихся солдат из другой бригады. У них не было связи с командиром, и они не знали, что отдан приказ об отступлении.

Washington Post считает, что проблема удержания Авдеевки была в лучшей вооруженности россиян. По мнению авторов статьи, численность украинских войск «намного превосходит русских», но ВСУ «ждут поставок западного оружия».