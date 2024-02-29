Трамп идет к победе

Дональд Трамп, вновь баллотирующийся на пост президента США, стал победителем кокусов в штатах Мичиган, Миссури и Айдахо.

В этих трех штатах Трамп вновь продемонстрировал, что он с большим отрывом опережает свою соперницу — бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли.

Кокусы в Мичигане, Миссури и Айдахо — последнее крупное предвыборное мероприятие для Трампа перед Супервторником. 5 марта кандидаты в президенты от Республиканской и от Демократической партий будут выбираться в 15 штатах и на одной территории.