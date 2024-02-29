В поселке Бюльбюля Сураханского района города Баку обнаружено оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

При осмотре места происшествия были обнаружены: пригодная для боевого применения 1 ручная граната РГ-42 без взрывателя, 1 запал УЗРГМ, 1 патрон для винтовки 36 калибра, 8 малокалиберных патронов 5х45 мм и 1 охотничье ружье MPT-3.

Во время дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.