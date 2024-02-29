Маск за роспуск НАТО

Илон Маск выразил согласие с мнением американского экономиста Дэвида Сакса в соцсети Х о том, что после развала Советского Союза должен был перестать существовать и Североатлантический альянс.

Сакс заметил, что после того, как распался СССР, НАТО не распустили, а дали ему новую цель - расширение посредством бывших стран, входящих в союз Варшавского договора. Это сделало альянс враждебным.

Маск согласился со словами предпринимателя.

"Правда. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, хотя его враг и причина существования, Организация Варшавского договора, распалась", – прокомментировал публикацию бизнесмен.