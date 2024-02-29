Почти 40 беспилотников атаковали Крым

В ночь на 3 марта Крым подвергся масштабной атаке беспилотников самолетного типа. Минобороны России заявило, что всего было уничтожено 38 таких дронов. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Очевидцы рассказали о взрывах в районе Феодосии и расположенной там нефтебазы «Морской нефтяной терминал». В местных телеграм-каналах утверждали, что было возгорание, но его быстро потушили, объект повреждений не получил.

Из-за налета дронов было ограничено движение по трассе «Таврида» в керченском направлении возле Феодосии. Запрет до сих пор не снят, для объезда предлагаются несколько маршрутов. Причину власти региона не уточнили, однако телеграм-канал «ЧП Феодосия» пишет, что в этом районе упавший беспилотник повредил асфальт, идут восстановительные работы. Железнодорожный транспорт работает как обычно.